Virginia Fonseca, Zé Felipe e filhasFoto: Reprodução

Publicado 21/02/2024 09:04 | Atualizado 21/02/2024 09:06

Viralizou nas redes sociais uma foto da Virginia Fonseca na igreja, com o mesmo look do chá revelação de seu terceiro filho. Nos comentários da publicação, internautas criticaram a roupa da esposa de Zé Felipe para entrar na igreja. Porém, alguns fãs afirmam que a famosa foi pedir a benção de Deus antes de descobrir que espera um menino.



“O look da Virgínia na igreja (risos)”, divulgou uma usuária nas redes sociais. “A capela é na fazenda do Leonardo”, contou outra. “Ué, não deixa de ser uma igreja”, rebateu a primeira novamente. Além delas, diversos internautas comentaram a cena, que dividiu opiniões.



“Nunca falei um ai de Virgínia, mas essa roupa realmente pra ir na igreja não foi legal”, pontuou uma seguidora. “Eu tô sempre defendendo ela aqui, mas achei falta de respeito [...] ali é lugar sagrado”, reiterou outra. A famosa veste um conjunto, sendo a parte de cima de crochê com as costas abertas e uma saia de renda vazada.



“E Adão e Eva andavam de roupa né ?”, ironizou uma terceira, tentando defender a influenciadora. “A capela é na propriedade da família. Deus não julga roupa, quem julga as pessoas são as próprias pessoas”, refletiu um internauta, que afirmou que a roupa era a mesma do chá revelação.