Sósia oficial do cantor Ferrugem acusa influenciadora de golpe; ela negaFoto: Reprodução

Publicado 21/02/2024 08:58 | Atualizado 21/02/2024 09:02

Davi Cunha, mais conhecido como sósia oficial do cantor Ferrugem, publicou um vídeo no Instagram na última terça-feira (20) alegando ter sido vítima de um esquema de golpe de carros de uma concessionária localizada no bairro de Madureira, no Rio de Janeiro, após negociar um veículo com Everton Mendes Potengi. Na gravação, o rapaz também acusa Etiane Felix de envolvimento no caso.



A coluna entrou em contato com a influencer, que deu detalhes sobre o caso e revelou que também levou um golpe de Everton, seu ex-namorado, e que, segundo ela, seria um dos responsáveis pelo esquema.



Etiane afirma que foi enganada por seu ex e que não tinha conhecimento dos fatos. “Acreditei no que ele falava porque era muito convincente. O mesmo se passava como policial militar sem ser”, iniciou.



A influenciadora conta que descobriu sobre os golpes quando a polícia apreendeu todos os funcionários da loja e foi pega de surpresa, colocando um ponto final no relacionamento. “Nunca soube que seu dinheiro vinha de atividades ilícitas. Acabou que no final fui mais uma vítima deste meliante”, afirmou. Ela conta que Everton fez uso de seu cartão de crédito e nunca pagou os R$ 10 mil gastos, financiou seu carro e após uma semana ele trocou com um gerente da loja, deixando-a sem o veículo. “Tive conhecimento que tem outro carro financiado em meu nome, além de me deve uns 35 mil”.



Após denunciá-lo em novembro de 2023, ela fez o alerta nas redes sociais e descobriu outras vítimas de Everton e as encaminhou para o 30º DP. “Me solidarizo com as pessoas que também foram vítimas, assim como o Davi sósia do Ferrugem, o mesmo em seu momento de indignação e nervosismo acabou me acusando de ser cúmplice em redes sociais, até que meu advogado entrou em contato com o dele pra deixar ele ciente do que aconteceu comigo”, explicou. Etiane afirma que entende o lado de Davi, mas não pode ser responsabilizada pelas atitudes do ex.



A tiktoker registrou um boletim de ocorrência nesta segunda-feira (19), nele ela acusa seu ex de estelionato.