Após perder 17kg de repente, MC Gui boatos sobre drogas: 'Tá na pedra' Foto: Reprodução

Publicado 21/02/2024 14:08 | Atualizado 21/02/2024 14:09

A transformação do MC Gui tem sido assunto recorrente nas redes sociais, com o cantor exibindo seu resultado após perder cerca de 17kg. A mudança repentina tem levado alguns internautas a especularem sobre sua saúde e possíveis envolvimentos com drogas.

Em resposta às especulações, o cantor abordou o tema em seus stories do Instagram. “Tá só a caipa da caipa, tá fumando pedra?”, perguntou um fã ao cantor. Direto, MC Gui negou qualquer envolvimento com entorpecentes. “Não pai”, começou o cantor, negando os boatos.

“Tô comendo bem, treinando bem e me cuidando. Coisa que muita gente não consegue fazer. Às vezes é mais fácil falar que a gente tá fumando pedra? É. Mas ó, me sinto bem, hein? Se isso aqui é ser um cracudo, o pai é um cracudo com estilo”, brincou MC Gui.

Nas redes sociais, internautas reagiram à fala do famoso: “Sim, ele está fazendo dieta. A dieta do pó”, declarou um seguidor. “Passada, ele tá assim ? O que aconteceu gente?”, perguntou outra. “Deve ser aquele negócio branco que suga pelo nariz”, ironizou um terceiro. “Treinando com o nariz”, brincou mais um.