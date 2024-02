Jade Picon - Fabrício Pioyani/Agnews

Jade PiconFabrício Pioyani/Agnews

Publicado 21/02/2024 12:46 | Atualizado 21/02/2024 12:46

A influenciadora Jade Picon causou alvoroço na web ao revelar frases absurdas que já escutou de homens, em um vídeo que viralizou nas redes sociais. Sem mencionar nomes, ela deu a entender que algumas falas foram de caras com quem se envolveu.



Enquanto fazia sua rotina de skincare, Jade Picon começou a relatar as situações: “Vamos começar pelo dia que eu ouvi: ‘Você tem noção que você está do lado do homem mais gostoso do Brasil?’ Neste momento eu fiquei paralisada e não acreditei no que eu estava ouvindo”, iniciou ela.



“[Outra] pessoa me mostrou a foto de uma menina de biquíni, da qual ele sabia que eu tinha um pouquinho de ciúmes, deu um zoom na bunda dela e falou: ‘Uau, olha esta bunda!’”, contou a famosa, fazendo um gesto como se fosse socar o homem em questão.



Em seguida, a famosa relembrou a fala de outro: “‘Eu não sabia que ela era muito sua amiga’. É, não sabia, né”, disse Jade Picon em tom irônico. “A pessoa falou ‘não, mas você viu que naquele dia eu super te respeitei, né?’ Como se fosse o máximo, a pessoa fazer o mínimo, o básico”, contou.



Nos comentários, diversas garotas se identificaram e riram dos relatos da influencer: “Nascer gostando de homem é o maior castigo”, escreveu uma seguidora. “Se ela que é linda sofre, imagina eu (risos)”, brincou outra. “É puxado, meninas”, confirmou uma terceira. “A primeira frase com certeza foi o Neymar que disse”, apontou mais uma.