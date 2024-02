Ana Hickmann diz que ex-marido a chamava de "gorda" e "velha" - Foto: Reprodução

Ana Hickmann diz que ex-marido a chamava de "gorda" e "velha"Foto: Reprodução

Publicado 21/02/2024 10:11

Após Ana Hickmann desabafar nas redes sociais revelando não ter sequer 24 horas de paz, agora a famosa revelou estar vivendo momentos de pavor. Em comunicado divulgado nesta quarta-feira (21), a assessoria da apresentadora revelou que ela teme a próxima ação do ex-marido, Alexandre Correa, todos os dias

De acordo com a equipe da famosa, o empresário estaria perpetuando diversos ataques contra Ana Hickmann. "Ana Hickmann vem sofrendo uma série de violências de Alexandre Correa. Réu por violência doméstica, o ex-marido da apresentadora não se contentou em agredi-la fisicamente, emocionalmente e patrimonialmente”, começou.

“[O ex-marido] passou a atacá-la na grande imprensa, com o objetivo de encobrir as provas da agressão e do desvio de dinheiro das empresas que administrava", afirmou o comunicado. A equipe denunciou que Alexandre estaria utilizando até o atentado sofrido por Ana em 2016 para fragilizá-la psicologicamente.

"Ele inventa mentiras sobre saúde mental e alcoolismo para descredibilizá-la e tenta invalidar todos os fatos que ela vem dissertando à justiça com um único objetivo: proteger a si mesma e ao filho [...] A apresentadora está com medo e se sente diariamente ameaçada por Alexandre Correa", finalizou a equipe da famosa.