Patrícia Poeta revela erro médico ao tratar dengue: '15 dias no hospital' Foto: Reprodução

Publicado 21/02/2024 10:36

Durante o quadro Bem Estar do programa Encontro, a Patrícia Poeta revelou ter sido vítima de erro médico ao tratar dengue. A famosa contou ter desenvolvido uma inflamação no fígado devido a um diagnóstico incorreto. Na época, a indicação de um remédio errado piorou o quadro da apresentadora.

Patrícia Poeta resolveu compartilhar a experiência ao receber uma orientação da Valéria Almeida sobre cuidados com medicações em casos de dengue. "Na época não tinha muitos casos de dengue. Então, esse médico me diagnosticou com uma virose e pediu para eu tomar paracetamol de quatro em quatro horas", recordou ela.

Após buscar outro profissional, a doença da apresentadora foi reconhecida, mas já com a inflamação. "Quando eu cheguei no Rio de Janeiro [...] fui diagnosticada com dengue. No entanto, nessa altura, eu já estava com hepatite medicamentosa em função do remédio", alertou.

"Ou seja, eu tive que aguentar a dengue durante 15 dias no hospital e tomando pouco remédio para dor, pois já estava com o fígado afetado. Então, isso realmente é algo muito importante", ressaltou Patrícia Poeta, alertando para as consequências do uso inadequado de medicamentos.