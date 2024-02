Rodriguinho participa do ’Mais Você’, da TV Globo - Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 28/02/2024 11:26 | Atualizado 28/02/2024 12:19

Rio - Rodriguinho tomou café da manhã com Talitha Morete e Fabricio Battaglini, no "Mais Você", desta quarta-feira. Na atração, o cantor de 46 anos contou como se sente após ser eliminado do "Big Brother Brasil 24", da TV Globo, com com 78,23% dos votos, em um paredão contra Fernanda e Lucas Henrique.

"Estou tentando assimilar ainda muita coisa, organizar os pensamentos. É uma enxurrada de informações. Nem quero pegar meu celular ainda, me acostumei a ficar sem ele e vou ter muita coisa para responder. Jamais pensei que uma experiência mudasse tanto meu modo de ver as as coisas. Nunca mais julgo ninguém que participa de um programa desse. O BBB é uma experiência fantástica, uma imersão que você se conhece a cada dia...O nosso oponente maior ali somos nós mesmos", disse.

O cantor ainda comentou o motivo de ter aceitado o convite de ser um dos integrantes do programa. "Eu sou um cara que sou motivado por desafios, e eu falei que nunca faria. Minha esposa, Bruna, se inscreveu quatro ou cinco vezes e nunca entrou. O dia que eu recebi a ligação, ela estava do meu lado, meu empresário perguntou: 'BBB 24, quer participar?'. (Ele): 'Não, não quero'. Quando eu desliguei o telefone, eu pensei quantas vezes ela pediu isso, ela quis fazer isso e não foi. E, em menos de 10 segundos, eu falei dois não de uma parada que ela sempre sonhou. Perguntei para ela (Bruna) o que ela achava disso. Ela disse que se fosse eu, aceitaria. Falei com o meu empresário, e ele falou a mesma coisa. Depois, o desafio foi estar lá e mostrar um Rodrigo que nunca mostrei. Acho que consegui isso até demais (...) Não faria de novo. Eu quis sair da casa quase no momento que entrei".

Após dizer por várias vezes no confinamento que gostaria de desistir do reality, Rodriguinho disse porque não apertou o botão. "As pessoas que estavam aqui fora me apoiando.... A minha esposa, quando eu falei pra ela, ela me deixou pro confinamento, estava chorando muito. E eu falei pra ela: 'cara, eu não vou pra nenhuma guerra. Logo, logo eu tô aqui'. E ela olhou pra minha cara e falou: 'então tá bom, te vejo em três meses'... Foi muito mais difícil eu cumprir isso do que eu imaginei. A pressão aí dentro é muito grande, sabe? E eu realmente não consegui lidar. Eu fiquei mal mesmo. Até fisiologicamente, assim, nas minhas coisas. De nervosismo, de insônia... Uma série de coisas. Eu sei que muitas vezes que eu falei isso (de desistir), as pessoas usaram isso contra mim".

Falas sobre Davi

O cantor comentou as falas sobre agredir Davi e pediu desculpas ao brother. "Ridículo isso. Estou com vergonha de ver isso. Não tenho o que falar dessa situação. Eu nunca faria isso! Eu peço desculpas para o Davi e para a família dele", declarou.

Rodriguinho também afirmou que lembrava dos filhos ao ver o baiano. "O Davi é um menino. Tenho filhos mais velhos que ele e um da idade dele. Eu via as discussões que as vezes tenho dos meus filhos", comentou ele, que recordou a bronca que deu no baiano após ele dizer "psiu" para a modelo. "Aquela hora eu olhei pra cara dele e vi um menino olhando pra mim assustado. Lembrei dos meus filhos, imaginei um pai dando uma bronca no filho. Ali comecei a mudar o trajeto disso. Mas acho que as coisas que ele fazia na casa eram para desestabilizar, essa coisa de cantar, gritar, as brincadeiras. Não tenho rivalidade nenhuma com ele. Ele é um menino", esclareceu.

Declarações sobre o corpo de Yasmin

Na atração, o cantor se manifestou sobre a polêmica conversa com Nizam, Vinicius Rodrigues e Lucas Pizane no quarto do líder sobre o corpo de Yasmin Brunet. Na ocasião, o pagodeiro disse que a modelo é bonita, mas "já foi melhor" e "está mais velha". Ao ser questionado pela modelo na casa, o artista disse que não lembrava do assunto.

"Eu esqueci eu esqueci ontem mesmo. Ali dentro a gente esquece das coisas um dia pro outro, é muito louco. Isso não exime a culpa de ninguém ali dentro, tá? Aconteceu isso aí, naquele momento, eu queria me desculpar muito com qualquer mulher que se sentiu ofendida com isso. Além de ter esposa e não ser pertinente falar sobre um assunto desses, eu tenho filhas. Nessa hora que começou esse assunto, eu só queria sair. Cara, a Yasmin é linda, é uma mulher fantástica. É uma excelente pessoa e uma amiga minha. Uma amiga minha que eu quero levar para fora dela", afirmou ele, que pretende se desculpar com a modelo: "Óbvio".

O ex-vocalista de Os Travessos também falou sobre os comentários feitos em relação à alimentação de Yasmin e disse que não sabia da compulsão alimentar da loira. "Não fazia ideia. Eu conheci a Yasmin dentro do jogo. Ali a gente desenvolveu uma relação, e a gente ficava brincando com isso. Ela me chamava de velho babaca, eu a chamava de velha gulosa. Era uma brincadeira, sempre foi uma brincadeira ao falar de comida", frisou.

Assista os trechos da entrevista:

Rodriguinho reflete sobre falas ao corpo de Yasmin: "Não me lembrava. Mas eu me expressei mal!" #BBB24 #RedeBBB #MaisVocê pic.twitter.com/93X5UDiIMz — TV Globo (@tvglobo) February 28, 2024

Rodriguinho conta que o sonho da esposa era entrar no BBB: "Minha primeira motivação foi essa. Depois foi o desafio de estar lá" #BBB24 #RedeBBB #MaisVocê pic.twitter.com/m4aZejWsMX — TV Globo (@tvglobo) February 28, 2024