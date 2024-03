Luana Piovani e Davi - Reprodução / Instagram

Luana Piovani e Davi Reprodução / Instagram

Publicado 03/03/2024 17:08 | Atualizado 03/03/2024 17:08

fotogaleria

Através do Instagram, Luana compartilhou uma postagem em que aparece uma das frases ditas por Davi após a expulsão da filha de Zezé Di Camargo. "Ninguém me desculpa quando eu faço um 'psiu', imagina se fosse o que ela fez comigo?'", disse ele.



"Psiu, psiu, coisinha linda do bom senso empinadinho", escreveu a apresentadora ao repostar a publicação em seus stories.