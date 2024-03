Lucas Henrique e a mulher, Camila - Reprodução

Publicado 03/03/2024 16:10 | Atualizado 03/03/2024 17:28

Rio - Lucas Henrique curtiu o almoço do anjo na companhia de Pitel e Fernanda, neste domingo (3), e aproveitou para pedir para sua mulher, Camila Moura, lembrar de pagar o cartão de crédito. O brother, porém, não sabe que ela recentemente rasgou as fotos do casal em uma aparente separação , após ele dar em cima de Pitel na última festa do programa.

Buda, como é chamado pelos participantes, revelou que ainda está pagando um celular que foi parcelado em 12 vezes no cartão de crédito e fez um apelo à, ao que tudo indica, ex-mulher. "Inclusive, amor, não esquece de pagar esse cartão porque esse cartão é só desse celular. Só tem isso nele", disse.

Confira:

Coisas que eu faria se fosse a Camila Moura, esposa do Lucas Buda Calabreso.

Estouraria o cartão dele.

Faria mais dívidas.

Torceria pra ele ganhar o anjo, só pelo vídeo que ia mandar.

Doaria ou venderia as coisas dele.

Apagaria tudo que ele tem no celular e PC #BBB24 pic.twitter.com/eVD1HHG0vl — João Oscar (@Joao0scar) March 3, 2024

Em seu Instagram, Camila reagiu ao pedido de Lucas. "Serasa, anota o nome dele", escreveu em seu story ao compartilhar uma postagem sobre o momento.

Em seguida, a professora, que já ultrapassou de 600 mil seguidores, desabafou e agradeceu o carinho recebido. "São muitas mensagens de carinho! Não tenho como não agradecer a esse apoio todo... Não esperava. Pra quem não sabe, ontem eu era uma professora de história desempregada, 100% anônima, mas por acreditar que somente eu posso me defender nesse momento, resolvi colocar a cara no sol", começou.

"Quero que saibam que o apoio de vocês nessa situação me liberta de muitas amarras. Estou no momento resolvendo alguns problemas em relação a tudo isso, e já estou vendo mais absurdos surgindo. Espero que entendam minha posição e aguardem meu pronunciamento", disse. Por fim, Camila declarou: "Mas saibam que desde já: #Pa*NoC*DoBuda".

Entenda

Após o brother dar em cima de Pitel na última festa, Camila Moura, mulher dele, rasgou as fotos do casal e as jogou no lixo. Neste domingo (3), Camila mostrou que não gostou nem um pouco do flerte e já até arrumou as malas.

No Instagram, ao som de 'Chico', de Luísa Sonza, a mulher de Buda compartilhou a foto de uma mala arrumada e colocou uma enquete: "De quem é a mala? Camila ou Calabreso". Em seguida, Camila postou a foto de um lixo com várias fotos rasgadas do casal.

"Gente, eu sei que todos querem um pronunciamento. Como eu já falei em vídeos antes, a barraqueira sou eu, mas tudo foi muito rápido. Estou resolvendo os meus B.Os e já venho falar aqui. Me aguardem! Mas o mundo não gira, ele capota!", escreveu.

Camila também aproveitou para mudar a bio da rede social e declarou apoio ao Davi. "Me pergunto porque me acham vingativa... #TeamDavi", escreveu ela. Em seguida, nos Stories, ela marcou a namorada do motorista de aplicativo e fez uma proposta: "Se o Davi estiver no Paredão de novo, o que acha de uma live com mutirão? Para acalmar o Calabreso".