Davi atende Big Fone e vai direto para o ParedãoReprodução / Twitter

Publicado 03/03/2024 17:38 | Atualizado 03/03/2024 17:56

Rio - Davi atendeu o Big Fone, na tarde deste domingo, e foi direto para o Paredão. O aparelho chegou a tocar cinco vezes durante a semana, antes de transmitir o recado oficial. As chamadas anteriores foram apenas trollagens programadas pela produção do "BBB 24".

"Atenção, preste bem atenção: você está no Paredão. Se você for o Líder ou o Anjo, está salvo, mas deve indicar alguém imediatamente no seu lugar. Repetindo: você está no Paredão, a não ser que seja o Líder ou Anjo. Comunique a todos", disse o recado do Big Fone.

Na sequência, Davi aproveitou para avisar aos outros participantes que havia sido enviado para berlinda. "Tô no Paredão!", gritou ele.

"Você está no Paredão, Davi?", perguntou Beatriz, que estava próxima ao motorista de aplicativo. "É sério, estou no Paredão", confirmou o brother.

Das seis vezes que tocou, Davi foi o mais rápido a atender em cinco, duas na sexta-feira, uma no sábado e nas duas vezes de domingo. Na primeira ligação do sábado, Alane foi a mais rápida a tirar o aparelho do gancho.

Veja o vídeo