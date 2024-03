Camila Moura, mulher de Lucas do ’BBB 24’ - Reprodução / Instagram

Camila Moura, mulher de Lucas do ’BBB 24’Reprodução / Instagram

Publicado 03/03/2024 20:30 | Atualizado 03/03/2024 21:25

Rio - Camila Moura, mulher de Lucas Henrique do "BBB 24", chegou a um milhão de seguidores, na noite de domingo, ultrapassando o número de seguidores do próprio brother, além dos de Fernanda, Pitel, Leidy Elin e Giovanna. A professora de História ganhou popularidade no Instagram após sugerir que pretende terminar o casamento com o Buda.

fotogaleria

A possível crise no relacionamento dos dois começou após o brother flertar com Pitel, durante a última festa do "Big Brother Brasil". Em resposta, Camila resolveu se pronunciar nas redes sociais e ainda declarou sua torcida por Davi.

"Gente, eu sei que todos querem um pronunciamento. Como eu já falei em vídeos antes, a barraqueira sou eu, mas tudo foi muito rápido. Estou resolvendo os meus B.Os e já venho falar aqui. Me aguardem! Mas o mundo não gira, ele capota!", escreveu ela, mais cedo.

"Me pergunto porque me acham vingativa... #TeamDavi", acrescentou Camila, que em seguida sugeriu a realização de uma live ao lado da mulher do motorista de aplicativo, para garantir sua permanência na casa. "Se o Davi estiver no Paredão de novo, o que acha de uma live com mutirão? Para acalmar o Calabreso", disse.