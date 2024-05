Lucas Buda e Nina Capelly - Reprodução Instagram

Lucas Buda e Nina CapellyReprodução Instagram

Publicado 04/05/2024 12:59 | Atualizado 04/05/2024 13:01

Rio - Após boatos que estaria vivendo um affair com Lucas Buda, a funkeira Nina Capelly confirmou os rumores nos stories Instagram, na madrugada deste sábado (4). Ela compartilhou um clique ao lado do ex-BBB na rede social, no maior chamego, e escreveu: "Te gosto e só desejo felicidades. Uma vida intensa e cheia de sonhos realizados".



fotogaleria

Antes de postar o vídeo ao lado de Buda, Nina rebateu críticas que vem recebendo. "Chega de ataques. Vou me pronunciar", publicou. "Para uns é livramento! Para outros, é um desejo!", concluiu Nina.Apesar de ser prima de MC Binn, que participou da mesma edição do "Big Brother Brasil" de Lucas, onde eram aliados, o funkeiro demonstrou surpresa ao ver os rumores do romance. "Estou vendo as páginas postarem que o Buda está com relacionamento com alguém, né? Quando vou ver, é minha prima! Ô Buda, ô Nina, que fita é essa?", disparou o cantor nos stories da sua rede social.Vale lembrar que recentemente Buda passou por um término conturbado com Camila Moura. Ela pediu o divórcio quando o professor ainda estava confinado no reality, após se sentir traída por algumas atitudes de Lucas com outra participante, Giovanna Pitel.