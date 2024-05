Mano Brown - Pedro Dimitrow/Divulgação

Publicado 08/05/2024 13:59

Rio - Após ser especulado pelo público como uma das atrações do Rock in Rio , Mano Brown fez uma declaração por meio de sua assessoria de imprensa, nas redes sociais, afirmando que não estará no festival. Ele deixou claro que não fará parte da apresentação do dia 21 de setembro, denominado Dia Brasil.