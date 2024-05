Lucas Chumbo - Victor Pollak/Globo

Rio - Os surfistas Lucas Chumbo e Pedro Scooby compartilharam nesta terça-feira (07) detalhes do primeiro dia de trabalho no resgate das vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul. Os ex-BBBs viajaram para a região acompanhados de outros atletas para reforçar as operações de socorro no estado.

"Finalizando mais um dia, de muita gratidão. Graças a Deus, hoje foi um dia daqueles, que deu muita felicidade de estar fazendo isso aqui pelos outros, as pessoas com pena de perder suas casas, com pena de deixar suas coisas, mas vivendo uma situação drástica e a gente tem que convencer elas a sair de casa", iniciou Lucas Chumbo em um relato compartilhado nas redes sociais.Ele continuou falando diretamente às vítimas. "Isso aí vai para todo mundo que estiver vendo esse vídeo aí, que estiver nessa situação. A gente está passando aí para ajudar vocês, para tirar vocês dessa situação e levar para um lugar seco, para um lugar melhor, para um mundo acolhendo aqui. Tem remédio, tem comida, tem lugar para dormir, tem tudo. A gente está levando vocês de volta para terra firme", afirmou Chumbo.Além disso, o surfista compartilhou um texto solicitando alguns equipamentos para auxiliar no trabalho da equipe, incluindo motos aquáticas e rádios de comunicação. "Quero agradecer essa equipe toda que está comigo, a gente mobilizou uma equipe muito grande, parece que amanhã ainda vem reforço de mais gente aí do Rio", adiantou."Eternamente grato aí por todo mundo que está se mobilizando nessa causa, que é uma causa que mexe com a gente, é uma causa que deixa o coração apertado, que deixa a gente com muita tristeza e aqueles momentos de resgate, quando você tira uma família inteira, cara, deixa a gente realizado, deixa a gente com uma felicidade, um sorriso no rosto, é uma mistura de coração devastado com as situações de todo mundo. Mas gratidão por todo mundo ainda que estar vivo ali, que a gente tá conseguindo ajudar", concluiu Chumbo.Pedro Scooby também compartilhou imagens do dia de trabalho no Rio Grande do Sul e agradeceu a todos os envolvidos. "Agradecer a todos que estão ajudando o Rio Grande do Sul. Hoje foi mais um dia difícil, mas com sentimento de missão cumprida. Agradecer ao Corpo de Bombeiros Militar do RS que nos auxiliou no reconhecimento de área. Muito obrigado a cada um dos envolvidos, juntos somos um só time", escreveu.