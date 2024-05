Kéfera - Reprodução/Instagram

KéferaReprodução/Instagram

Publicado 08/05/2024 10:01

Rio - Kéfera Buchmann tem incentivado seus seguidores a fazerem doações para ajudar as vítimas da catástrofe no Rio Grande do Sul e, nesta terça-feira (07), a influenciadora dedicou suas redes sociais exclusivamente para compartilhar informações sobre instituições de caridade.