Luiza participa do ’Que História é Essa, Porchat?’Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 08/05/2024 08:35

Rio - Luiza Possi recordou uma história de mais de 20 anos no programa "Que História É Essa, Porchat?", exibido na noite desta terça-feira, no GNT. A cantora disse que foi perseguida por um stalker após um show em uma cidade do Amazonas. O homem terminou preso.

"Era o dia seguinte do show, ligaram para o quarto hotel. A Ana (produtora) atendeu: 'Aqui é o Luís, quero falar com a Luiza'. Falar com a Luisa não irás, liga mais tarde. Fomos para o aeroporto, não tinha mais voo, não tinha como ir embora daquela cidade. Voltamos para o hotel", lembrou a artista.

No local, o Luís voltou a ligar insistentemente querendo falar com Luiza. "Fomos dormir. Duas horas da manhã, toca o telefone. 'Você não dorme não, porra? É o Luís. E eu estou indo aí no quarto, eu estou dentro do hotel. Eu falei: 'Ana Paula, para de falar no telefone'. Ela: 'É o Luís, ele está dentro do hotel e está vindo aqui'. Ligamos pra recepção...Desligamos o telefone, ele ligou: 'Não adianta ligar na recepção, não'".

A cantora disse que ainda lembrava da sensação de pânico que sentiu no dia da situação. "Aí ligamos para o Souza, segurança que estava no quarto ao lado. E ele ligou de novo: 'Não adianta ligar para o segurança, eu estou chegando'. E a gente preso no hotel e ele sabia tudo o que está acontecendo. O Souza colocou um sofá na porta do meu quarto e lá ele ficou. A gente (ela e a produtora) não conseguiu dormir, chorava...A gente desesperou num grau", comentou a filha de Zizi Possi.

Durante a manhã, o segurança de Luiza foi atrás do tal Luís. "O Souza foi de quarto em quarto, ele achou o Luís, que, na verdade, se chamava Carlos, e o prendeu, levou para a delegacia da cidade. E aí o Carlos disse: 'Não adianta me prender, porque eu estou atrás dela, e eu vou continuar até eu pegar ela'. Fomos embora da cidade. Fui aos prantos. E isso ficou me assombrando o resto da vida. "Eu acho até que eu desisti da carreira pop e migrei para a MPB porque eu achei mais tranquilo", entregou.