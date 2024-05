Sandy fala sobre shows de despedida em prol do RS - Reprodução do Instagram

08/05/2024

Rio - Sandy, de 41 anos, é uma das artistas que se mobilizou para ajudar as vítimas das enchentes que aterrorizam o Rio Grande do Sul. Em uma publicação feita no Instagram, a cantora disse que fará dois shows em São Paulo, nos dias 15 e 16 de junho no Espaço Unimed, com a renda revertida em prol da causa. Ela ainda aproveitou o momento para informar aos fãs que fará uma pausa na carreira.

"Estou passando aqui para me unir a esses milhares de corações espremidos com tanta tristeza com toda essa devastação no Rio Grande do Sul. Eu já ajudei várias vezes, já fiz algumas doações, já divulguei também muitas maneiras de ajudar, mas eu senti que eu podia fazer mais e que eu precisava fazer mais", falou a cantora.



"Estava para anunciar duas datas de shows, porque eu queria anunciar que vou fazer uma pausa, um hiato nos palcos, mas eu queria me despedir melhor do meu público, eu queria estar perto, eu queria dar um grande abraço sonoro no meu público e resolvi ressignificar esse momento, então eu vou doar toda a renda que a gente adquirir com a venda dos ingressos dos dois shows para essa causa", completou.



Junior Lima elogiou a atitude da irmã. "Boa", escreveu ele nos comentários. O pai de Sandy, Xororó, também vibrou com a iniciativa da filha. "Que demais, minha filha!", disse o sertanejo.