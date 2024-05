Patrícia e Marcelo Adnet - Reprodução/Instagram

Patrícia e Marcelo AdnetReprodução/Instagram

Publicado 08/05/2024 09:16

Rio - Patricia Cardoso Adnet, casada com o humorista Marcelo Adnet, está em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul , junto dos pais, avós e a filha do casal, Alice, de três anos. Ela utilizou as redes sociais nesta terça-feira (07) para compartilhar atualizações sobre a situação em meio às enchentes que atingiram o estado.

Inicialmente, Patricia tranquilizou amigos e familiares, informando que a água não havia chegado até onde eles estavam, mas lamentou e alertou sobre assaltos ocorridos durante as operações de resgate por criminosos armados.



"Só para avisar no geral que aqui eu, a minha filha, meus pais e meus avós, a gente está bem. A água não chegou lá ainda mas, de qualquer forma, a gente está indo para o litoral para ficar insegurança, porque previsão também é de chover mais. E eu e Alice vamos pegar um voo de Florianópolis até o Galeão [no Rio de Janeiro]. Estou meio desorientada, sabe, porque o que a gente está vivendo aqui é muito triste, é muito surreal", compartilhou ela.

Ainda fez um apelo às autoridades para que tomem medidas contra os assaltos, especialmente nas áreas devastadas pelas enchentes. "Ainda ter que estar passando por situações de assalto: tem gente assaltando de barco as pessoas! Ontem mesmo eu vi um vídeo de um barco com o senhor armado no meio dos resgates, assaltando as pessoas. Então, assim, Brigada Militar, Polícia Federal, por favor, vamos ter que cuidar disso, porque as pessoas precisam ainda ser resgatadas. Ai, caos", reforçou.



Ela também agradeceu pela ajuda dos voluntários. "E ainda bem que tem muita gente ajudando, a galera das ondas gigantes, essencial o trabalho do Pedro [Scooby], do Quinho também, todo mundo que está se mobilizando para resgatar o pessoal lá em Eldorado", acrescentou.



As enchentes no Rio Grande do Sul têm afetado muitos municípios desde a semana passada, com o transbordamento do Rio Guaíba. Os números da Defesa Civil nesta terça-feira indicam 345 cidades afetadas, mais de 19 mil pessoas em abrigos, cerca de 850 mil afetados, 276 feridos, 111 desaparecidos e 90 mortes confirmadas.