Belo e Rayane Figliuzzi - Reprodução / Instagram

Belo e Rayane FigliuzziReprodução / Instagram

Publicado 08/05/2024 11:54

Na época, a blogueira era casada com Alexandre Navarro Júnior, com quem tem um filho. Conhecido como "Juninho Play" , foi apontado pelas autoridades como chefe da quadrilha especializada no "golpe do motoboy". De acordo com a denúncia do Ministério Público de Santa Catarina, Rayane começou a ajudar Alexandre emprestando a máquina de cartão e utilizando suas contas bancárias para o dinheiro ilegal, que depois seria transferido para o criminoso. Após investigações, a quadrilha foi presa e a modelo conseguiu o direito de cumprir a pena em regime domiciliar para cuidar do seu bebê.Até 2020, antes de se envolver em crimes, Figliuzzi era conhecida como atriz, modelo e influenciadora digital, com mais de 88 mil seguidores. Entre setembro de 2019 e fevereiro do ano seguinte, ela foi nomeada na vice-presidência da Ceperj, a Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Rio de Janeiro. No entanto, foi exonerada quando postou uma foto na praia durante o expediente.