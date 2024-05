Davi arrecada doações para as regiões atingidas no Rio Grande do Sul - Reprodução / Instagram

Davi arrecada doações para as regiões atingidas no Rio Grande do SulReprodução / Instagram

Publicado 08/05/2024 12:01

Rio - O campeão do "BBB 24", Davi Brito compartilhou com seus seguidores nos stories do Instagram, na manhã desta quarta-feira (8), que estava a caminho do Rio Grande do Sul. Segundo o baiano, ele já arrecadou, até o momento, cerca de R$ 72 mil para doar às vítimas da tragédia, devido a catástrofe climática que devastou a região

"Acabei de chegar aqui em Santa Catarina. Já estou a caminho de comprar água mineral para carregar tudo, colocar no carro e seguir em sentido a canoas. Conseguimos atingir a meta. Ultrapassou o limite desejado que eu esperava. Isso é só gratidão a cada um de vocês", agradeceu o ex-BBB.

Nesta terça-feira (7), durante uma live, o novo milionário anunciou que iria viajar para ajudar nas regiões atingidas . "Estou a caminho do Rio Grande do Sul, vou pegar o voo agora de noite. Vou fazer o bem sem olhar a quem, não importa se eu sou rico, não importa. Eu estou indo e vou ajudar aquelas pessoas lá", disse. Ele também utilizou as redes para mobilizar os seguidores a fazerem contribuições. "Vamos, Brasil. Eu conto com vocês! Vamos levar água mineral pro Rio Grande do Sul", escreveu.