Shows de Louis Tomlinson terão ponto de coleta de doações para o RS - Leo Franco/Ag.News / Reprodução Instagram

Shows de Louis Tomlinson terão ponto de coleta de doações para o RSLeo Franco/Ag.News / Reprodução Instagram

Publicado 08/05/2024 14:04 | Atualizado 08/05/2024 15:11

Rio - Comovido com a situação do Rio Grande do Sul, o ex-One Diretion Louis Tomlinson anunciou que fez uma doação para ajudar na campanha humanitária, nesta terça-feira (7). Além disto, o cantor britânico disse que seus show da turnê "Faith in the Future", no Brasil, terão ponto de coleta. O artista se apresenta no Rio nesta quarta-feira (8), no sábado (11) em São Paulo e em Curitiba no domingo (12).

fotogaleria

"Estou enviando todo o meu amor para as milhares de pessoas no Rio Grande do Sul que foram afetadas pelas enchentes históricas que atingiram a região recentemente. Sou extremamente grato por poder visitar e fazer shows neste lindo país, e é devastador ver quantas vidas foram tão severamente impactadas", iniciou ele nos Stories, do Instagram.

"Para ajudar na campanha humanitária, estou fazendo uma doação para comprar suprimentos de urgência que serão entregues às regiões afetadas. Além disso, criamos áreas de coleta que serão montadas nas entradas de todos os meus três shows no Brasil, e gostaria de convidar qualquer pessoa que comparecer ao longo da próxima semana que se junte a nós nesta causa com qualquer coisa que possam doar", seguiu.

Os pontos de coleta estarão disponíveis nesta quarta-feira (8) na Farmasi Arena, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, no sábado (11) no Allianz Parque, em São Paulo, e no domingo (12) na LIGGA Arena (CAP), em Curitiba. A empresa parceira de frete dos shows do cantor será a responsável por recolher e distribuir as doações para as regiões afetadas.

Nos shows de Louis estarão sendo arrecadados: alimentos não perecíveis, roupas, em bom estado ou novas, roupas de cama, travesseiros e lençóis, fraldas, alimentos e suprimentos para bebês e comida para cães, gatos e outros animais de estimação.

Artistas internacionais fazem campanha para o Rio Grande do Sul

Além de Louis Tomlinson, outros artistas internacionais também se solidarizaram com a situação do Rio Grande do Sul, que tem diversas regiões alagadas desde semana passada devido a fortes chuvas que atingiram o estado. São pelo menos 95 óbitos e 131 pessoas desaparecidas, segundo a Defesa Civil.

Em parceria com a Central Única das Favelas, a Beygood, fundação de Beyoncé, iniciou uma campanha de doações para o Rio Grande do Sul. No Instagram, o perfil do projeto da cantora compartilhou os meios de ajuda disponíveis. "Mais de 100 mil brasileiros foram afetados por inundações arrebatadoras no sul do Brasil e precisam de nossa ajuda. O Brasil está próximo e é querido por BeyGOOD e nosso trabalho no país começou há mais de 10 anos em parceria com a CUFA", escreveu a fundação.

Vincent Martella, que interpretou Greg na série "Todo Mundo Odeia o Chris", também está engajado nas doações para o Rio Grande do Sul. Nos Stories, do Instagram, o ator tem compartilhado vaquinhas virtuais e pix que estão abertos para ajudar o estado brasileiro.

A banda Guns N' Roses usou o perfil oficial do Instagram para mostrar a situação do Rio Grande do Sul e compartilhou um meio de ajuda, através da ONG Brazil Found. "Estamos pensando em todos no Rio Grande do Sul pois enchentes históricas atingem o sul do Brasil. Municípios afetados: 317. Pessoas nos abrigos: 13.324. Sem-abrigos: 69.242. Afetados: 510.585. Feridos: 107. Desaparecidos: 74. E muitos mais. As doações podem ser enviadas para o Fundo de Emergência da Light Alliance em parceria com a Brazil Found. Todos os rendimentos serão destinados aos afetados".

O ator sul-coreano Sung Hoon, que fará um encontro com os fãs para divulgar o filme "Perfect Marriage Revenge" (A Vingança do Casamento Perfeito) em São Paulo na sexta-feira (10), decidiu reverter todos os lucros do evento para o Rio Grande do Sul. "Decidimos doar todos os lucros do evento para as vítimas das enchentes. Inicialmente, estava animado para me divertir com vocês e ansioso para ir, mas receber notícias tão comoventes é realmente entristecedor. Espero que o dinheiro do meu 'fan meeting' possa ser alguma ajuda para aqueles que foram afetados pelas enchentes no Brasil", disse ele em um vídeo publicado nos Stories, do Instagram, pouco tempo antes de deixar a Coreia do Sul em direção ao Brasil.