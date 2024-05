Corpo de Anderson Lima Machado, de 35 anos - Rede social

Publicado 08/05/2024 14:28

Arraial do Cabo - O corpo de Anderson Lima Machado, de 35 anos, que morreu carbonizado em um acidente de carro em Teotônio Vilela, no estado do Alagoas, no dia 25 de abril, foi identificado e liberado para translado para Arraial do Cabo na manhã desta terça-feira (7).

A identificação de Anderson, que era técnico em energia eólica, só foi possível através de um exame odontolegal realizado no Instituto Médico Legal (IML) de Arapiraca, devido ao estado do corpo após o acidente.

O veículo de Anderson, um Chevrolet Cruze branco, pegou fogo após o acidente, impossibilitando o reconhecimento facial e a identificação por papiloscopia. A partir de um passaporte encontrado no carro e da placa do veículo, a família foi localizada e o exame odontolegal foi realizado.

A perita Claudia Ferreira comparou imagens da dentição do cadáver com fotos do sorriso de Anderson em vida, além de uma ficha odontológica e radiológica que a família forneceu.

“Através da sobreposição das imagens e da análise da anatomia dos dentes, foi possível confirmar a identidade da vítima”, explicou a perita.

O chefe do IML de Arapiraca, Silvio Nunes, destacou a importância da integração das equipes da Polícia Científica para garantir a identificação oficial de vítimas em casos como este. Ele também ressaltou a recente nomeação de papiloscopistas para a unidade, o que deve agilizar futuras identificações.

A família de Anderson já entrou com pedido na Justiça para cremar os restos mortais da vítima e realizar o translado do corpo para Arraial do Cabo.

O acidente que vitimou Anderson ocorreu no KM 174 da rodovia BR-101, em Teotônio Vilela. Segundo as investigações, Anderson perdeu o controle do carro, saiu da pista e colidiu na mureta do canteiro central, provocando o incêndio. Apesar dos esforços de moradores e motoristas que passavam pelo local, Anderson não resistiu e morreu carbonizado.