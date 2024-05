Desfile Cívico - Reprodução

Publicado 08/05/2024 13:47

Arraial do Cabo - Arraial do Cabo celebra 39 anos de emancipação Política-Administrativa e 521 anos de história, e uma tradição especial para o povo cabista volta a acontecer no dia do aniversário da cidade. O Desfile Cívico, evento que tem um lugar no coração dos munícipes, acontecerá com o tema “A valorização do cidadão cabista”, e busca exaltar as raízes, tradições e cultura do povo que construiu a história do município.

O Desfile Cívico acontece no dia 13 de maio, às 16h, na Avenida Leonel de Moura Brizola, na altura da Rodoviária. O evento promete ser incrível e toda população está convidada para a volta desse momento tão significativo. Com apresentações culturais, desfile das escolas municipais, bandas marciais e a mobilização de todo os órgãos públicos.