Homem importuna tartaruga marinha Rede social

Publicado 03/05/2024 15:34

Arraial do Cabo - Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um momento perturbador, em que dois homens retiram, importunam e fazem o manejo de uma tartaruga marinha na Reserva Extrativista Marinha de Arraial do Cabo, próximo à Praia do Forno.



Segundo a Prefeitura de Arraial do Cabo, que recebeu as imagens nesta sexta (3), “autoridades competentes já estão trabalhando para identificar os indivíduos, que serão autuados e responsabilizados pelos seus atos”.



Tal ação é considerada um crime contra o meio ambiente, pois o contato humano pode causar estresse, danos físicos e interferir no comportamento natural das tartarugas marinhas. O manejo inadequado pode prejudicar sua saúde e até mesmo colocá-las em risco de morte.



Caso testemunhe atividades prejudiciais ao meio ambiente, denuncie através do número (22) 99936-1255.

Confira o vídeo: