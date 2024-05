Uma jovem de 18 anos, identificada como Cassiane sendo resgatada - Reprodução

Uma jovem de 18 anos, identificada como Cassiane sendo resgatada Reprodução

Publicado 02/05/2024 13:43

Arraial do Cabo - Uma jovem de 18 anos, identificada como Cassiane, moradora de Iguaba Grande, foi resgatada por guarda-vidas após sofrer um grave acidente no costão, próximo ao Boqueirão, em Arraial do Cabo, na tarde de quarta-feira (1). Segundo informações, a mulher teria passado mal e, ao cair, bateu a cabeça nas pedras, resultando em traumatismo craniano.

A vítima foi socorrida por guarda-vidas, que a transportaram em um bote até uma embarcação maior. Em seguida, ela foi prontamente encaminhada ao Pier, onde uma ambulância já aguardava para transportá-la ao Hospital Geral de Arraial do Cabo (HGAC), onde recebeu atendimento.

Cassiane foi levada para uma avaliação neurológica no Hospital Estadual Roberto Chabo (HERC), em Araruama, e retornou para o HGAC, onde permanece em observação.

Após receber o chamado de que uma pessoa havia caído do costão, a equipe de guarda-vidas de plantão agiu rapidamente e os primeiros socorros foram prestados imediatamente à vítima. A paciente foi prontamente encaminhada ao Pier, onde uma ambulância já aguardava para transportá-la ao HGAC.

É importante destacar que a área onde ocorreu o acidente é de gestão compartilhada entre o Instituto Estadual do Ambiente (INEA) e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). Este espaço faz parte do Parque Estadual da Costa do Sol e também se sobrepõe à Reserva Extrativista Marinha.

Antecipando-se a situações adversas, a administração municipal havia instalado placas de alerta, que foram lamentavelmente vandalizadas. Alertas sobre condições climáticas adversas e ressacas são emitidos regularmente, e contamos com a colaboração do SOS Resgate e dos guarda-vidas nas praias para assegurar a segurança dos frequentadores.

Ainda conforme a prefeitura, algumas pessoas têm frequentado áreas inadequadas, reservadas exclusivamente aos pescadores artesanais. “Ressaltamos a importância do respeito às indicações e regulamentações vigentes, visando à preservação da segurança e do patrimônio natural de nossa região, bem como à proteção da integridade dos visitantes e moradores”, disse o município em nota.