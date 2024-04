Acidente com turista - Rede social

Publicado 29/04/2024 14:53

Arraial do Cabo - Um homem, preliminarmente identificado como turista de Minas Gerais, foi arrastado por uma onda enquanto pescava nas pedras do Pontal do Atalaia, em Arraial do Cabo, na manhã deste sábado (27). A ocorrência foi registrada próximo à Ilha do Francês, área popular entre os pescadores.

Segundo informações, testemunhas relataram que o grupo praticava pesca de anzol quando a vítima se abaixou para pegar um objeto que havia caído nas pedras. Neste momento, uma onda o atingiu, arrastando-o para o mar. Desde então, ele não foi mais visto.

“O acidente foi extremamente rápido. Assim que aconteceu, as pessoas ao redor correram para pedir ajuda”, relatou uma testemunha através de redes sociais.

O Corpo de Bombeiros, a Guarda Marítima e equipes especializadas foram prontamente acionados e estão envolvidos nas operações de busca para localizar o homem. As atividades de resgate seguem na região neste domingo (28).

