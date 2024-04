132ª DP, de Arraial do Cabo - Divulgação/PM

Publicado 25/04/2024 13:48

Arraial do Cabo - Policiais civis da 132ª DP, de Arraial do Cabo, com apoio da Patrulha Maria da Penha da cidade, prenderam um homem em flagrante, nesta quarta-feira (24), por crime de violência doméstica.

Segundo a ocorrência policial, o autor agrediu a esposa após acessar o telefone dela e ler algumas mensagens. A violência teria sido motivada por ciúmes.

Após a agressão, a vítima procurou as autoridades locais, que mobilizaram a equipe da Patrulha Maria da Penha.

A prisão ocorreu por volta das 11h. O agressor foi detido em sua residência sem oferecer resistência.

Durante o depoimento, o elemento confessou tanto o ato de violência quanto a motivação por trás dele. Ele permaneceu detido na 132ªDP, aguardando as medidas legais.