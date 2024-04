Projeto Águas de Gaia - Divulgação

Publicado 24/04/2024 16:45

Arraial do Cabo - Baseado em inclusão social, saúde integrada e conscientização ambiental, e sempre trabalhando de mulher para mulher, o projeto Águas de Gaia começa nesta semana suas atividades em Arraial do Cabo (25). Em Cabo frio, a vivência teve início no último domingo (21).

Estas são as primeiras vivências gratuitas de surf, stand up paddle (SUP) e práticas corporais oceânicas para as mulheres das comunidades locais, que seguirão até novembro. Esta é a primeira vez que acontece no estado do Rio de Janeiro. As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas pelo Instagram @aguas.de.gaia. O projeto estava previsto para começar em março, mas precisou ser adiado para abril.

Em Cabo Frio, as oficinas possibilitam às mulheres aprenderem o surf. Na cidade, o projeto conta com a parceria da Associação de Moradores Caminho de Búzios. Já em Arraial do Cabo, as aulas serão de SUP, prática de remo em cima de um pranchão, em águas mais tranquilas, em parceria com a Associação dos Pescadores Artesanais no Parque das Garças Integrada (APESCARPGIN).

Ao todo, serão 28 vivências em cada cidade. As datas podem ser alteradas dependendo das condições climáticas. Realizado pelo Instituto Incentivar e viabilizado por meio da Lei de Incentivo ao Esporte do Ministério do Esporte, nesta nova temporada no Rio de Janeiro, o projeto conta, com o patrocínio do Instituto Aegea e Prolagos, concessionária responsável pelos serviços de saneamento básico em cinco municípios da Região dos Lagos, além de parceiros locais em cada núcleo.

“Apoiamos iniciativas como essa porque entendemos que podemos ir além do saneamento na promoção da saúde das comunidades que atendemos. Ao incentivar o esporte para as mulheres, promovemos o empoderamento feminino e levamos mais qualidade de vida e dignidade. Assim como o apoio ao Águas de Gaia, realizamos e cooperamos com diversas outras atividades com foco neste público, estimulando também a geração de renda e fortalecendo o protagonismo delas”, pontua Aline Araújo, coordenadora de Responsabilidade Social da Prolagos, que um dos patrocinadores.

História do projeto

O projeto Águas de Gaia começou em 2021 e já passou por sete cidades de quatro estados diferentes. Ao todo, foram mais de 160 vivências com a participação de 800 mulheres. Os encontros transformam a ligação das mulheres com o mar, criando memórias e boas histórias de superação. “A ideia é colaborar para a valorização do feminino, trazer força e conexão entre as mulheres”, afirma Cristiane Brosso, que é idealizadora projeto e um exemplo de transformação. “Saí da depressão pós-parto devido ao surf e vi muitas mulheres atingirem a saúde mental e até mesmo deixarem relacionamentos abusivos devido à prática do esporte. Ele nos traz força”, conta.

O projeto foi pensado, criado e costurado para permitir que as mulheres possam se reencontrar, aprender o esporte proposto e superar traumas ligados à água. “Com 11 anos, eu me afoguei em um redemoinho. Desde então, nunca mais entrei no mar ou mergulhei em água nenhuma. Mais de 50 anos depois, graças ao apoio que tive do projeto, consegui vencer esse trauma e finalmente entrei novamente no mar. Não poderia estar mais feliz”, contou Edneide Taibart, participante do núcleo Taíba, no Ceará, cenário de uma das edições do projeto.

A iniciativa cria um ambiente acolhedor nas areias da praia e permite que as mulheres tenham um momento de conexão consigo mesmas e com a natureza. “Fazemos o possível para facilitar a participação de todas as mulheres. Oferecemos alimentação, transporte e cuidadoras para que as mães possam ter com quem deixar seus filhos e participar”, explica Cristiane.

Com um método próprio que funde o yoga a outros saberes ancestrais e o conhecimento do mar, o projeto favorece o lazer com inclusão social, saúde integrada e conscientização ambiental. Mais que ser destinado às mulheres, são elas que fazem parte de toda a operação. A equipe é toda formada por mulheres e locais: instrutoras de surf e consciência corporal e cuidadoras. “Em cada cidade, a comunidade local é envolvida no desenvolvimento das oficinas. As mulheres que surfam e conhecem o mar passam por uma capacitação na metodologia própria do Águas de Gaia para ensinar o esporte e, ao final do projeto, podem continuar com as aulas, gerando renda comunitária”, finaliza Cristiane.

Como se inscrever

Cada mulher ou ONG que tenha interesse em participar, pode entrar em contato pelo perfil oficial do projeto no Instagram (aguas.de.gaia).

Destinos do projeto:

Águas de Gaia – Arraial do Cabo

Datas e horários: às quintas-feiras, a partir de 25 de abril, das 8h às 13h

Instituição parceira: PESCARPGIN – Associação dos Pescadores Artesanais no Parque das Garças Integrada

Águas de Gaia – Cabo Frio

Datas e horários: aos sábados, das 8h às 13h

Instituição parceira: Associação de moradores Caminho de Búzios