Sala de Exposições ?Amena Mayall? Divulgação

Publicado 19/04/2024 16:43

Arraial do Cabo - A partir desta sexta-feira (19), Dia dos Povos Indígenas, o museu regional ‘Castorina Rodrigues Martins’, em Arraial do Cabo, está expondo uma mostra itinerante em honra aos povos originários na Sala de Exposições ‘Amena Mayall’. O evento segue até dia 30.



A exposição apresenta a cronologia mais antiga da ocupação humana na região, destacando os povos sambaquieiros.



Origem:



Esses grupos ocuparam a região cerca de 5 mil anos antes do presente, eram povos que buscavam os recursos marinhos abundantes na nossa região. Conhecidos como os povos sambaquieiros, eles coletavam uma grande quantidade de moluscos e mariscos dos costões rochosos, levando essas conchas para suas áreas de ocupação, chamadas de sítios arqueológicos.



“Sambaqui”, em Tupi-Guarani, significa “Samba” (amontoado) e “Qui” (concha), referindo-se ao amontoado de conchas característico da ocupação desses povos pré-históricos. Eles eram pescadores e coletores, vivendo da coleta de frutos do mar, da caça de pequenos animais e da abundância de recursos marinhos disponíveis.

Dia dos Povos Indígenas Divulgação