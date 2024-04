Cinco novas médicas pelo Programa Mais Médicos - Divulgação

Publicado 17/04/2024 15:31

Arraial do Cabo - Arraial do Cabo recebeu nesta semana cinco novas médicas pelo Programa Mais Médicos, elevando para dez o total de profissionais dessa iniciativa em atuação no município.

Os profissionais foram acolhidos por Nataly Queiroz, coordenadora de Planejamento da Secretaria de Saúde; Janete Rangel, diretora da Atenção Primária em Saúde; e o coordenador médico, Dr. Guilherme Jardim.

As médicas recém-chegadas foram designados para diversas unidades de saúde na região: Melina Moraes de Almeida atuará na unidade de Boa Vista; Ludmilla Moreira Bastos na de Sítio; Stephanie Brito Mascarenhas em Canaã; Sameque Caroliny Magres de Oliveira na Prainha; e Jucineia Benedita Campos Warpechowski na ESF do Sabiá.

O Programa Mais Médicos é uma política federal, apoiada por estados e municípios, destinada a melhorar o acesso e a qualidade do atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), com foco no fortalecimento da Atenção Primária à Saúde. Esta área é considerada a porta de entrada preferencial do SUS, garantindo cobertura em todo o território nacional e estando próxima de todas as comunidades.