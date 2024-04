Vacinação - Divulgação

Publicado 12/04/2024 15:14

Arraial do Cabo - A Secretaria de Saúde de Arraial do Cabo realiza, neste sábado (13), o Dia D de vacinação contra a gripe. A ação faz parte da Campanha Nacional de Imunização contra a Influenza, organizada pelo Ministério da Saúde. A vacinação ocorrerá nos 8 postos de saúde (Unidades de Estratégia de Saúde da Família), a das 8h às 17h.

A imunização deste sábado será para as pessoas do grupo prioritário: idosos acima de 60 anos, crianças a partir de seis meses até 5 anos, professores, trabalhadores da saúde, portadores de doenças crônicas, gestantes e puérperas e imunodeprimidos. Para receber a vacina é necessário apresentar o cartão do SUS e o CPF.

A campanha de vacinação contra a influenza teve início no dia 25 de março em todas as unidades básicas de saúde. A campanha do dia D é para reforçar a importância da vacinação e aumentar a oportunidade das pessoas serem vacinadas. A Secretaria de Saúde recebeu 3.400 doses da vacina. De acordo com a coordenadora de Imunização, Sandra Sthel, a meta é vacinar 95% da população até o final da campanha, em 31 de maio.