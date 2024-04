Praia Grande - Divulgação

Publicado 11/04/2024 14:43

Arraial do Cabo - Em Arraial do Cabo, a proprietária de uma pousada na Praia Grande, vai receber R$ 10 mil de indenização do Facebook. A decisão é da 3ª Câmara de Direito Privado do Rio.

Flávia Furlanetto Oliveira conta que criou uma conta no Instagram, rede social administrada pelo Facebook chamada @pousadadotimoneiro, com o objetivo de divulgar ofertas de hospedagem. A página conta atualmente com cerca de 60 mil seguidores.

Acontece que outro perfil começou a se passar pela conta oficial da pousada, pelo nome do usuário @pousadadotimoneiro_. A proprietária relata que o perfil fake entrou em contato com os seguidores do estabelecimento buscando induzi-los a erro, como se estivessem conversando com ela, para solicitar dados pessoais e de cartões de créditos das vítimas.

Segundo Flávia, o Facebook não tomou nenhuma providência para retirada da conta falsa do ar e sequer a notificou sobre uma possível análise da denúncia dos fatos narrados.