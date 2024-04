Obras - Divulgação

Publicado 10/04/2024 14:36

Arraial do Cabo - Um cinturão de saneamento no distrito está sendo construído em Arraial do Cabo para acabar com o descarte inadequado que atualmente afeta a região, seja infiltrando-se no subsolo ou, em algumas áreas, alcançando a Laguna de Araruama.

De acordo com o município, o novo sistema de esgoto será interligado à rede da Prolagos, concessionária responsável pelo tratamento de esgoto na Região dos Lagos, direcionando os resíduos para tratamento na estação de Figueira. O objetivo é eliminar as deficiências existentes implementando práticas melhores através de um trabalho contínuo, melhorando a qualidade de vida e beneficiando aproximadamente 300 residências locais.



Além disso, a implementação do novo sistema reduzirá a necessidade do uso de caminhões limpa fossa na região, permitindo que a Prefeitura direcione esses equipamentos para outras áreas, economizando recursos públicos. Atualmente, esses caminhões são indispensáveis devido ao esgotamento sanitário inadequado.



O investimento totaliza cerca de 3 milhões de reais e é financiado pelo Comitê de Bacias, utilizando verbas do fundo estadual de recursos hídricos destinadas ao saneamento.