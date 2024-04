Daniel Silva Santos - Rede social

Publicado 10/04/2024 13:24

Arraial do Cabo - Um tubarão-baleia medindo cerca de 12m, foi flagrado passeando em Arraial do Cabo, nas imediações da Praia Grande. O vídeo foi gravado no último sábado (6).



O gigante dos mares, cujo nome científico é Rhincodon typus, pode ser encontrado nadando perto da superfície de quase todos oceanos do mundo e medir até 20 metros de comprimento.



Esse incrível animal aquático é também bastante versátil, o que significa dizer que ele cobre a maior parte dos oceanos equatoriais, no Brasil e mais fácil encontra-los em Pernambuco.



Nas águas que ocupa, a temperatura varía de 21°C a 30°C. No entanto, o animal pode descer a uma profundidade de 1.700 metros no fundo do mar, onde os termômetros caem para cerca de 7.8°C.



Embora seja apresentado como um animal solitário, que costuma nadar sozinho, o tubarão-baleia vive em comunidade. De acordo com a EOL, ele pode viver em grupos de até centenas de indivíduos. A estimativa de vida desse animal é de 54 a 100 anos.