Foragido da justiça - Divulgação/PM

Publicado 08/04/2024 13:52

Arraial do Cabo - Um homem de 27 anos, foragido da Justiça de Minas Gerais por roubo, foi preso pela Polícia Militar na tarde deste sábado (6), no terminal de passeios de barcos em Arraial do Cabo.

De acordo com a PM, a ocorrência foi registrada entre 15h57 e 17h50, quando uma guarnição, cumprindo patrulhamento de rotina na área do Cais da Praia dos Anjos, foi acionada por funcionários para averiguar uma denúncia de possível uso de entorpecentes pelo suspeito em uma embarcação.

No local, os policiais abordaram o elemento e nada foi constatado em relação ao uso de drogas. No entanto, ao ser questionado, ele informou ser de Minas Gerais. A guarnição realizou consulta no Portal PMERJ e constatou um mandado de prisão em aberto contra o indivíduo pelo artigo 157 do Código Penal, referente a roubo.

Diante dos fatos, o criminoso foi encaminhado à 132ª DP (Arraial do Cabo) e, posteriormente, à 126ª DP (Cabo Frio), central de flagrantes do dia, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.