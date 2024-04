Vagas de emprego - Divulgação

Publicado 09/04/2024 16:58

Arraial do Cabo - A Prefeitura de Arraial do Cabo divulgou nesta terça-feira (9) cinco vagas de emprego. Das quais, uma para mecânico de bicicletas; duas para confeiteiro profissional; e duas para vendedor de loja.



Para se candidatar:



1⁰ passo: preencher o formulário “Cadastro do Trabalhador”, disponível na bio do perfil do instagram @smdstrdh_arraial. (Caso já tenha realizado esse cadastro, será validado o mais atual).



2⁰ passo: conferir se o currículo está atualizado e enviar pelo próprio formulário, por email ou whatsapp (diretamente) para o Setor de Trabalho e Renda.



Também é necessário colocar no assunto do email ou na mensagem do whatsapp o nome completo e o nome da vaga para qual deseja se candidatar.



3⁰ passo: gravar o contato em agenda do celular e ficar atento ao telefone para não perder a oportunidade de ser chamado para uma entrevista.