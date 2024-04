Foragido da justiça identificado como T. B. C. - Divulgação/PM

Publicado 18/04/2024 16:18

Arraial do Cabo - Uma equipe da 129ª Delegacia de Polícia (DP) de Iguaba Grande, coordenada pela Delegada Titular Dra. Janaína Peregrino, prendeu da tarde desta quarta-feira (17), um foragido da justiça do Estado do Paraná.



O homem, identificado como T. B. C., era procurado por crimes de lesão corporal e ameaça em situação de violência doméstica.



Com base em informações da investigação, a equipe da 129ª DP localizou T. B. C. em uma residência na Avenida Liberdade, no Bairro Praia dos Anjos, em Arraial do Cabo. O foragido não resistiu à ordem de prisão e foi encaminhado ao Sistema Prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.