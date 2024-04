Aloisio Vieira Junior, de 48 anos - Rede social

Publicado 24/04/2024 14:00

A vítima de 48 anos era residente do bairro São José, em Búzios. Aloisio teria sido visto pela última vez na Praia da Ferradurinha, por volta das 13h de segunda-feira (22), vestindo calça jeans, camisa comum, tênis e um cordão dourado grosso no pescoço.

Ele foi encontrado por surfistas da Praia do Pontal, que acionaram o Corpo de Bombeiros. A Polícia Militar também esteve no local. De acordo com a ocorrência policial, o corpo apresentava ferimentos na cabeça.

Foram resgatados junto com a vítima, um cordão, anéis e uma carteira contendo cartões e documentos que tornaram possível a identificação.

A causa da morte ainda não foi comprovada. O homem tinha passagem criminal por tráfico de drogas e violência doméstica.

O caso foi registrado na 123ªDP e o corpo, levado para o IML de Cabo Frio.