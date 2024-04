Corpo é encontrado morto - LN notícias

Publicado 24/04/2024 13:56

Arraial do Cabo - Um corpo, ainda não identificado, foi encontrado no final da manhã desta terça-feira (23) na Praia do Pontal, em Arraial do Cabo. O cadáver, que era de um homem e apresentava ferimentos na cabeça, foi avistado boiando no mar por surfistas da região.

Segundo informações preliminares, após encontrarem o corpo, os surfistas chamaram os guarda-vidas municipais, que deram continuidade à ocorrência. Testemunhas afirmam que, até 13h30, o corpo ainda estava no local.

Relatos apontam que, inicialmente, os surfistas não identificaram que se tratava de um cadáver. Contudo, aos poucos, o corpo foi se aproximando. Ao identificarem o homem boiando, foram imediatamente buscar ajuda.

O Jornal O Dia entrou em contato com o Corpo de Bombeiros no início da tarde e, até aquele momento, não havia registro da ocorrência.

Após o encontro, a Polícia Militar foi acionada para prestar auxílio à ocorrência. De acordo com o comando da unidade, a guarnição chegou ao local e encontrou um homem caído com ferimentos na cabeça, o qual estaria boiando e foi socorrido por guarda vidas.

A perícia foi acionada e a ocorrência encaminhada para a 132ª DP (Arraial do Cabo).