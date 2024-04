Feira do Xaréu - Divulgação

Publicado 19/04/2024 16:53

Arraial do Cabo - Neste sábado (20), em Arraial do Cabo, é celebrado 1 ano da Feira Turística e Cultural do Xaréu, um projeto que surgiu com a ideia de resgatar elementos culturais e conquistou seu espaço na tradição cabista. O evento acontece na Praça da Bíblia, das 17h às 23h.



Para comemorar esse dia especial, o evento conta com show com Paula Soul e Gabriel Fiorito, muito artesanato local, gastronomia e atrações musicais.

