Reunião de apresentação do projeto - Divulgação

Publicado 25/04/2024 13:22

Arraial do Cabo - Arraial do Cabo apresenta projeto para inscrever uma de suas praias lagunares no programa Bandeira Azul. O trabalho, elaborado pela secretaria do Ambiente e Saneamento, busca preservar a essência natural da laguna do Caiçara, intervindo apenas o necessário para atender aos requisitos do programa.



Além disso, destaca-se por medidas de acessibilidade e por um sistema biodigestor, uma solução inteligente, sustentável e prática para o tratamento de esgoto derivado das instalações sanitárias.



Duas praias, Laguna do Caiçara e Ponta da Acaíra, foram sugeridas para a certificação. Embora a balneabilidade das duas esteja em boas condições, o acesso à Ponta da Acaíra (conhecida popularmente como Arubinha) é um desafio devido à sua natureza privada. Desta forma, este ano a inscrição será apenas da laguna do Caiçara.



A reunião de apresentação contou com a participação de representantes das secretarias do Ambiente e Saneamento, Turismo, Segurança Pública, Associação de Kitesurf, Prolagos, Bandeira Azul e coordenadoria de Comunicação.



O Programa Bandeira Azul reconhece e premia praias, marinas e embarcações de turismo por sua gestão ambiental. A solicitação da certificação pode elevar a visibilidade de Arraial do Cabo tanto nacional quanto internacionalmente, promovendo o turismo sustentável e a responsabilidade social.

