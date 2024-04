Sorriso Maroto - Divulgação

Publicado 26/04/2024 17:15

Arraial do Cabo - O aniversário de 39 anos de Arraial do Cabo está chegando. Prestes a completar mais um ano de emancipação no dia 13 de maio, a prefeitura está divulgando, aos poucos, a série de festejos que vai animar a cidade durante três dias.

O primeiro evento a ser divulgado foi o show do grupo Sorriso Maroto, que será a atração principal do dia 13, data em que se comemora o aniversário da cidade. O show está programado para ocorrer na Praia dos Anjos, a partir das 20h.

Segundo a prefeitura, esta é apenas a primeira atração. As comemorações também estão previstas para os dias 11 e 12. Um desfile cívico também está programado. Outras informações serão divulgadas em breve.