Arraial do Cabo

Projeto oferece vivências gratuitas de surf e SUP para mulheres da Região dos Lagos

Em Arraial do Cabo, os encontros acontecem às quintas-feiras, das 8h às 13h. Em Cabo Frio, aos sábados, das 8h às 13h. As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas pelo Instagram da Águas de Gaia