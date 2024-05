126ª Delegacia de Polícia (126ª DP) - Divulgação/PM

Publicado 03/05/2024 15:29

Arraial do Cabo - Agentes da 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP) de Cabo Frio prenderam em flagrante nesta sexta-feira (3) um homem identificado como C.V.S., pelo crime de receptação. A ação foi realizada no município de Arraial do Cabo, após a equipe ter recebido a informação da própria vítima sobre a localização do aparelho celular roubado.

De acordo com a delegacia, a equipe recebeu a informação de que o telefone, produto de um roubo, estava em posse de um elemento. Diante da informação, os policiais se deslocaram para o local indicado e encontraram o criminoso com o aparelho.

Em depoimento, o elemento confessou ter adquirido o celular por R$ 300 de um menor de idade. No entanto, ao ser apresentado à vítima para reconhecimento pessoal, ele não foi reconhecido. Apesar disso, o acusado foi autuado em flagrante pelo crime de receptação e encaminhado para a 126ª DP.