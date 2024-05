Lucimar Maria da Costa, acusada de assassinar a madrasta a pauladas - Divulgação/PM

Lucimar Maria da Costa, acusada de assassinar a madrasta a pauladas Divulgação/PM

Publicado 03/05/2024 15:24

Arraial do Cabo - Após um trabalho de inteligência e investigação que durou semanas, agentes da 132ª Delegacia de Polícia (132ª DP) de Arraial do Cabo, em conjunto com a 20ª DP do Rio, prenderam na quinta-feira (2) Lucimar Maria da Costa, acusada de assassinar a madrasta a pauladas.

Lucimar era alvo de um mandado de prisão preventiva por homicídio triplamente qualificado. Segundo a investigação, o crime ocorreu no distrito de Monte Alto, em Arraial do Cabo, na residência onde a vítima e a acusada moravam.

Em depoimento, Lucimar confessou o crime, alegando que matou a madrasta por causa do barulho que ela fazia. Em seguida, ocultou o corpo na fossa séptica da casa.

A criminosa foi encontrada escondida no apartamento de familiares em Jacarepaguá, Rio de Janeiro. Ela será encaminhada à prisão.