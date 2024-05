Acidente de trânsito - Rede social

Publicado 06/05/2024 13:50

Arraial do Cabo - Um acidente de trânsito ocorreu na manhã deste sábado (4) na pista que liga Cabo Frio a Arraial do Cabo, próximo à divisa da praia do Foguete.



Dois carros estiveram envolvidos na colisão, resultando em danos parciais na parte frontal dos veículos.



As causas do acidente ainda não foram determinadas. De acordo com populares que estavam no local no momento do ocorrido, não há informações confirmadas sobre vítimas.



O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar já estão no local para prestar assistência.



O tráfego no sentido Arraial do Cabo foi afetado devido ao acidente, resultando em congestionamento na região.



