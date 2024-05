Vacinação contra a gripe - Divulgação

Vacinação contra a gripe Divulgação

Publicado 03/05/2024 17:40 | Atualizado 03/05/2024 17:40

Arraial do Cabo - Em Arraial do Cabo, a partir desta segunda-feira (6), a campanha de vacinação contra a gripe será expandida. Agora, todos os moradores a partir de seis meses de idade poderão se imunizar.

Oito unidades da Estratégia de Saúde da Família (ESFs) vão receber, de segunda a sexta-feira, entre 9h e 16h, a campanha de vacinação contra a gripe. Durante atendimento, o morador terá que apresentar documento de identificação junto com a carteirinha do SUS.

Segundo Sandra Sthel, coordenadora municipal de imunização, as escolas da rede municipal também vão participar da campanha de vacinação, através do Programa Saúde na Escola. O objetivo é alcançar a meta de vacinar 95% da população elegível até o término da ação, previsto para 31 de maio.

A medida, determinada pelo Ministério da Saúde , tem como finalidade proteger a população durante os meses mais frios do ano. Dados apontam que este período geralmente registra aumento nos casos de gripe.

Os locais disponíveis para vacinação incluem unidades como ESF Hermes Barcellos, ESF Canaã, ESF Boa Vista, ESF Cabocla, ESF Prainha, ESF Monte Alto e ESF Figueira. As unidades ficam situadas em diferentes pontos do município, com o objetivo de facilitar o acesso da população à vacina.

De acordo com o Ministério da Saúde, a gripe é uma infecção respiratória causada pelo vírus Influenza, mais comumente transmitido durante o período do inverno. Os sintomas geralmente aparecem de forma repentina, como febre, dor de garganta, tosse, dores no corpo e dor de cabeça.