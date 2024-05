Um incidente - Rede social

Publicado 06/05/2024 14:28

Arraial do Cabo - Um casal e seus dois cães foram atacados por um Pitbull na Praia dos Anjos, em Arraial do Cabo, na tarde deste domingo (5).



O incidente ocorreu quando o casal saía para passear com seus animais e percebeu que o portão do vizinho, que possuía um Pitbull conhecido por sua força e agressividade, estava aberto.



Ao avistar eles com seus cães, o Pitbull partiu para o ataque. Carlos Trovão, uma das vítimas, foi obrigado a lutar contra o cachorro, imobilizando-o em uma tentativa desesperada de impedir que continuasse atacando. No entanto, durante o confronto, Trovão sofreu um ferimento profundo na testa, próximo ao olho, quase perdendo a visão.



Segundo Jennifer Fernandes, este não é o primeiro incidente envolvendo o Pitbull dos vizinhos, que frequentemente deixam o portão aberto, resultando em fugas e potenciais ataques. Este episódio ressalta a importância de medidas preventivas e a conscientização sobre o manejo responsável de animais agressivos.



Vale ressaltar que há pouco tempo atrás, a escritora de Saquarema, Roseana Murray, perdeu o braço direito por causa de um ataque de Pitbull.



