Douglas Ribeiro, de 22 anos - Rede social

Publicado 08/05/2024 13:59

Arraial do Cabo - As buscas pelo turista de Minas Gerais, Douglas Ribeiro, de 22 anos, que desapareceu no mar em Arraial do Cabo no dia 27 de abril, foram encerradas nesta segunda-feira (6), às 10h.

A informação foi confirmada pela Prefeitura de Arraial do Cabo, que atuou nas operações em conjunto com o Grupamento Operacional Ambiental e Marítimo (GOPAM), Corpo de Bombeiros e equipe SOS de resgate especializado.

Douglas Ribeiro foi arrastado por uma onda forte enquanto se banhava nas pedras do Pontal do Atalaia. As buscas duraram dez dias e envolveram diversos órgãos e profissionais, que trabalharam incansavelmente para tentar localizar o turista.