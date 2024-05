PMs foram atacados na Rua Mané Garrincha e vítima, que passava pelo local, acabou atingida por um tiro - Reprodução/Redes Sociais

PMs foram atacados na Rua Mané Garrincha e vítima, que passava pelo local, acabou atingida por um tiroReprodução/Redes Sociais

Publicado 08/05/2024 09:58 | Atualizado 08/05/2024 11:03

Rio - Um homem morreu, na madrugada desta quarta-feira (8), após ser atingido por uma bala perdida, nas proximidades da Cidade de Deus, na Zona Oeste. Segundo a Polícia Militar, Rafael Avelar da Silva, de 30 anos, foi baleado durante um ataque de criminosos à uma equipe que estava em um dos acessos da comunidade. A vítima não resistiu e morreu no local.

De acordo com a PM, policiais envolvidos na ocorrência informaram que militares do 18º BPM (Jacarepaguá) foram acionados para acompanhar uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) em um atendimento na comunidade. Os agentes ficaram em um dos acessos, na Rua Mané Garrincha, onde foram atacados a tiros por criminosos, "de forma repentina e sem motivo aparente", informou a corporação.

Os PMs relataram ainda que não revidaram ao ataque. Durante os disparos dos bandidos, uma viatura e um homem que passava pela região foram atingidos. Os criminosos fugiram em seguida. A área foi isolada e a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada. Em nota, a Polícia Militar informou que "colabora integralmente com as investigações da Polícia Civil".

Procurada, a Polícia Civil informou que a especializada investiga o caso, testemunhas são ouvidas e agentes atuam para identificar a autoria do disparo e esclarecer todos os fatos. Ainda não há informações sobre o horário e local do sepultamento de Rafael.